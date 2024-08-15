Под влиянием фронтальных разделов 15 августа на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, севере страны – сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". По республике ожидается усиление ветра.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях и областях Абай, Жетісу, на юге Карагандинской, на юге, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Атырауской области, области Абай, на востоке областей Ұлытау и Жетісу, на востоке Карагандинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Мангыстауской, в южной половине Алматинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Ұлытау и Жетісу, на юге Актюбинской, на юго-западе Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей, на западе, северо-западе, юге области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.