149 инвестпроектов введут в Казахстане в 2023 году

В этом году в Казахстане планируют ввести 149 инвестиционных проектов на сумму 1,1 триллиона тенге. На предприятиях будет создано порядка 16,3 тысячи постоянных рабочих мест. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz.

Наибольшее количество проектов относится к строительной индустрии, пищевой промышленности, машиностроению и металлургии. В региональном разрезе по количеству новых производств лидируют Астана, Актюбинская и Алматинская области.

Один из крупнейших проектов - "Циклично-поточная технология добычи угля на разрезе "Богатырь". Его цель – обновление изношенного основного технологического оборудования для гарантированного снабжения углём электростанций, а также обеспечение полного и рационального извлечения запасов угля с глубины 230 метров.

Также в Экибастузе планируют запустить ферросплавный завод, где ежегодно будут производить до 240 тысяч тонн продукции.

АО "Шубарколь комир" реализует проект завода по производству спецкокса. Мощность предприятия составит 400 тысяч тонн продукции, оно позволит отказаться от существенной части импорта восстановителей.

Topan Chemical Industries реализует проект по производству каустической соды и соляной кислоты. Это также позволит значительно снизить импорт важных промышленных реагентов и обеспечит предприятия Казахстана и стран ближнего зарубежья качественной химической продукцией отечественного производства.