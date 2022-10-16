147 миллионов тенге готовы потратить в Усть-Каменогорске на зимнее содержание дорог

Фото: из архива yk-news.kz

На что планируют потратить такую сумму, прописано в технической спецификации закупаемых работ. Документы размещены на портале госзакупок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Объявление "Содержание улиц и дорог в городе Усть-Каменогорске" было опубликовано 6 октября. В техспецификации перечисляются работы, которые предстоит выполнять подрядной организации, выиграющей конкурс. В основном это очистка проезжей части и тротуаров от снега, подсыпка противогололедным материалом, вывоз снега и мусора с территории города.

Также, согласно документации, подрядчик должен:

обеспечить отсутствие колейности, льда и наледи;

производить расчистку улиц и дорог от снега на полную ширину проезжей части;

не допускать формирование снежных валов на пересечении улиц и дорог, в зоне треугольника видимости на железнодорожных переездах, ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта, перед светофорными объектами и пешеходными переходами;

не оставлять кучи снега и скола в прибордюрной части, на поворотах, вблизи остановочных площадок общественного транспорта и пешеходных переходах;

не допускать загромождения проездов, проходов.

Отмечается, что должна быть организована работа круглосуточной диспетчерской службы.

Общая сумма, выделенная на закупки - 147 321 428,57 тенге.