145 иностранцев выдворили за неделю из Казахстана

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По данным МВД, с 20 февраля в стране проводится операция "Мигрант", направленная на выявление нарушений миграционного законодательства иностранцами. Она завершилась 28 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Положение нашей страны в центре Евразийского континента определяет масштабные миграционные процессы на ее территории. Между странами Центрально-Азиатского региона с одной стороны, Российской Федерацией и Казахстаном с другой стороны, сформировался Евразийский транзитный коридор, который является одним из крупнейших в мире. В этой связи МВД активизирована работа по обеспечению должного миграционного контроля и защиты прав наших граждан в трудовых отношениях", - говорится в сообщении.

В ходе ОПМ полицией повсеместно проверялись места компактного проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодатели, использующие наемный труд иностранцев.

По данным полиции, за 8 дней операции выявлено 9 213 нарушений миграционного законодательства. Из них 5 113 нарушений иностранцами сроков пребывания в стране.

Отметим, иногда в погоне за прибылью, работодателями используется незаконный труд иностранцев без получения для этого разрешительных документов, тем самым оставляя наших граждан от возможности осуществлять трудовую деятельность.

Выявлен 2 741 факт незаконного трудовой деятельности иностранцами, 471 работодатель привлечен к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы.

"К примеру, на строительных объектах городов Алматы и Атырау выявлено 145 иностранцев, которые незаконно работали на строительных объектах. Аналогичные факты выявлены в Астане, Шымкенте, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, где незаконно использовался труд иностранцев на стройках. Также были установлены работодатели в Алматы и Шымкенте, Атырауской и Павлодарской областях неоднократно привлекавшие незаконно иностранную рабочую силу. В отношении них начато досудебное расследование по признакам преступления предусмотренного ст. 395 УК РК", - информирует МВД.

К слову, за несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 3 631 физическое и юридическое лицо.

Вынесено 674 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны, кроме того в рамках гражданского судопроизводства за совершение неоднократных правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка, в отношении 62 иностранцев вынесено решение о выдворении.

В принудительном порядке выдворено 145 иностранцев. Всем выдворенным лицам закрыт въезд в Казахстан на 5 лет.

Задержано 22 иностранца, находящихся в розыске за совершение преступлений в стране своего гражданства.

"При проведении рейдов в Жамбылской области совместными действиями с пограничной службой и КНБ задержаны 9 граждан Пакистана, нелегально проникнувшие в нашу страну; в Алматы задержан гражданин Кыргызской Республики, незаконно пересекший государственную границу вне пункта пропуска в ноябре 2022 года. По данным фактам проводится досудебное расследование, а также в отношении лиц, предоставивших жилье нелегалам", - рассказали в полиции.

Вместе с тем в период операции полицией была оказана помощь гражданам в получении документов, удостоверяющих личность, которые по тем или иным причинам не могли их получить.