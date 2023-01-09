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  • 143 единицы техники скопилось на постах закрытых трасс из-за непогоды в Казахстане
пресс-службы МЧС РК 9 Января, 10:24
591
9 Января, 10:24
591
Фото: пресс-службы МЧС РК

143 единицы техники скопилось на постах закрытых трасс из-за непогоды в Казахстане

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало информацию о сложившейся обстановке на автодорогах из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС, из-за метели, плохой видимости и гололёда и расчисткой дорожного полотна в старне остаются закрытыми 61 участк автодорог, из которых 26 республиканского значения.

Скопление автотранспорта наблюдается: 

  • Астана — восемь единиц техники;
  • ​Астана — Щучинск — восемь грузовиков;
  • Актюбинкая область — 30 единиц техники; 
  • ​Актобе — Карабутак — 30 единиц техники; 
  • область Абай — 85 единиц техники;
  • выезд из села Калбатау — 46 единиц техники; 
  • Кокпекты — Калбатау — 39 единиц техники; 
  • Павлодарская область — 20 единиц техники;
  • Шидерты — Караганда — 20 единиц техники.

"Всего при выезде из населённых пунктов открытие автодорог ожидают 143 единицы техники. За текущие сутки эвакуировано и спасено 37 человек, в том числе девять детей", - говорится в сообщении МЧС.

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#статистика #трассы #дороги #транспорт #погода #МЧС РК
BaigeNews.kz
9 Января, 10:24
591
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