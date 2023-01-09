143 единицы техники скопилось на постах закрытых трасс из-за непогоды в Казахстане

Фото: пресс-службы МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало информацию о сложившейся обстановке на автодорогах из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС, из-за метели, плохой видимости и гололёда и расчисткой дорожного полотна в старне остаются закрытыми 61 участк автодорог, из которых 26 республиканского значения.

Скопление автотранспорта наблюдается:

Астана — восемь единиц техники;

​Астана — Щучинск — восемь грузовиков;

Актюбинкая область — 30 единиц техники;

​Актобе — Карабутак — 30 единиц техники;

область Абай — 85 единиц техники;

выезд из села Калбатау — 46 единиц техники;

Кокпекты — Калбатау — 39 единиц техники;

Павлодарская область — 20 единиц техники;

Шидерты — Караганда — 20 единиц техники.