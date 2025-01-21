Более 1400 единиц спецтехники и свыше 300 дорожных рабочих вышли на на снегоуборочные работы в Астане текущей ночью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Днём 20 января из Астаны более 2868 большегрузных рейсов вывезли свыше 36 тысяч кубометров снега.

С начала зимнего сезона на полигоны было вывезено более 3,5 млн кубометров снега 278 607 рейсами.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

Жителей и гостей столицы просят быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону "112".