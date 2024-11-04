140 улиц в Семее не освещены: когда решат проблему

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев назвал сроки, когда должна решиться проблема с освещением улиц в Семее, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава региона признал, что эта проблема является сегодня одной из злободневных.

"Эта проблема с 2020 года длится. У нас на 140 улицах, в том числе на магистральных, порядка трёх тысяч светоточек не горит. Это находится на балансе Регионального центра государственно-частного партнёрства Восточно-Казахстанской области. До сих пор там идут судебные процедуры, так как договоры заключались там. То, что было сделано другой компанией, через бюджет финансироваться не может. Но мы сегодня небольшую брешь нашли из бюджета. Мы этот вопрос немножко отрегулировали и в ближайшее время проведём конкурс и постараемся эти улицы осветить. То есть проблем в деньгах нет, вопрос только юридический", - пояснил аким.