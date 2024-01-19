140 млрд тенге выделят на льготное кредитование посевной кампании

В Казахстане стартовало финансирование льготного кредитования посевной кампании. Первый транш в рамках бюджетного кредита в размере 15 млрд. тенге направлен оператору программы - АО "Аграрная кредитная корпорация", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

"В целом для льготного кредитования ВПиУР в 2024 году предусмотрены бюджетные средства в размере 140 млрд тенге, что позволит обеспечить посев на площади не менее 2 млн гектаров. Программа предусматривает выдачу займов для конечного заемщика – субъекта АПК по ставке не более 5% годовых в тенге, со сроком кредитования до 1 марта 2025 года (с погашением 50% суммы основного долга и вознаграждения – 1 декабря 2024 года, остальные 50% - до 1 марта 2025 года)", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минсельхоз, благодаря этому фермеры смогут реализовать урожай до 1 марта следующего года на оптимальных для себя условиях и получить максимальную выгоду.

Чтобы посевная кампания состоялась в оптимальные агротехнические сроки, прием заявок на финансирование от субъектов АПК начался уже в декабре 2023 года. На сегодня общий пул заявок, поступивших от фермеров в регионах, составляет 458 единиц на общую сумму финансирования порядка 20,3 млрд тенге. Из них одобрили более 200 заявок на 9,4 млрд тенге.