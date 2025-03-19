140 млрд тенге направят на развитие курортной зоны Бурабай
Почти половина средств поступит от частных инвесторов.
Сегодня, 14:56
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Сегодня, 14:56Сегодня, 14:56
196Фото: orexca.com
В Бурабае ожидается масштабное развитие курортной зоны с инвестициями в 140 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz. Комплексный план, рассчитанный на четыре года, включает более 100 мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры и развитие туризма. Почти половина средств поступит от частных инвесторов.
В рамках проекта будут обновлены туристические объекты, улучшена экологическая и спортивная инфраструктура, а также транспортная логистика и системы безопасности. Ожидается, что эти меры позволят увеличить поток туристов в три раза и создать новые рабочие места в регионе.
Этот амбициозный проект обещает значительно повысить привлекательность Бурабая как туристической точки и укрепить экономику страны.
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