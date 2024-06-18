  • 18 Июня, 12:17
  • BAIGENEWS

14 утопающих спасли в Казахстане с начала лета

Сегодня, 11:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
medcentre.com.ua Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
80
Фото: medcentre.com.ua

Какие меры принимаются на водоемах и в местах отдыха людей в летний период, рассказал министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании правительства под председательством премьер-министра.

Так, с наступлением лета в местах массового отдыха увеличена плотность нарядов; личный состав обучен навыкам спасения людей из воды и оказанию первой медицинской помощи; автопатрули оснащены средствами оказания помощи утопающим: спасательными кругами, жилетами, веревками.

"Совместно с подразделениями ЧС обеспечиваются обход береговых линий; рейды по недопущению нарушений правил поведения на водоемах и распития алкоголя;  разъяснительная работа с родителями по контролю за детьми;  наблюдение водоемов камерами ЦОУ (всего 326)", - говорится в сообщении.

В целом проведено более 2 тыс. рейдов и патрулирований.

За купание в запрещенных местах к административной ответственности привлечен 151 человек. Спасено 14 утопающих.

"Для снижения происшествий на водоемах в регионах предлагается: обеспечить развитие сети централизованных мест отдыха на воде с созданием необходимой инфраструктуры; организовать спасательные посты и установку камер видеонаблюдения; активизировать профилактическую и разъяснительную работу с населением", - резюмировал Ержан Саденов.

Самое читаемое

Наверх