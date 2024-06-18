14 утопающих спасли в Казахстане с начала лета
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Какие меры принимаются на водоемах и в местах отдыха людей в летний период, рассказал министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании правительства под председательством премьер-министра.
Так, с наступлением лета в местах массового отдыха увеличена плотность нарядов; личный состав обучен навыкам спасения людей из воды и оказанию первой медицинской помощи; автопатрули оснащены средствами оказания помощи утопающим: спасательными кругами, жилетами, веревками.
"Совместно с подразделениями ЧС обеспечиваются обход береговых линий; рейды по недопущению нарушений правил поведения на водоемах и распития алкоголя; разъяснительная работа с родителями по контролю за детьми; наблюдение водоемов камерами ЦОУ (всего 326)", - говорится в сообщении.
В целом проведено более 2 тыс. рейдов и патрулирований.
За купание в запрещенных местах к административной ответственности привлечен 151 человек. Спасено 14 утопающих.
"Для снижения происшествий на водоемах в регионах предлагается: обеспечить развитие сети централизованных мест отдыха на воде с созданием необходимой инфраструктуры; организовать спасательные посты и установку камер видеонаблюдения; активизировать профилактическую и разъяснительную работу с населением", - резюмировал Ержан Саденов.
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