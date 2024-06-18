14 утопающих спасли в Казахстане с начала лета

Какие меры принимаются на водоемах и в местах отдыха людей в летний период, рассказал министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании правительства под председательством премьер-министра.

Так, с наступлением лета в местах массового отдыха увеличена плотность нарядов; личный состав обучен навыкам спасения людей из воды и оказанию первой медицинской помощи; автопатрули оснащены средствами оказания помощи утопающим: спасательными кругами, жилетами, веревками.

"Совместно с подразделениями ЧС обеспечиваются обход береговых линий; рейды по недопущению нарушений правил поведения на водоемах и распития алкоголя; разъяснительная работа с родителями по контролю за детьми; наблюдение водоемов камерами ЦОУ (всего 326)", - говорится в сообщении.

В целом проведено более 2 тыс. рейдов и патрулирований.

За купание в запрещенных местах к административной ответственности привлечен 151 человек. Спасено 14 утопающих.