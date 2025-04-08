  • 8 Апреля, 15:42
  • BAIGENEWS

14 тысяч туш сайгаков уничтожили в области Улытау

Подробности сообщили в прокуратуре.

Сегодня, 15:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/EcologyofQazaqstan Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29
41
Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

Уполномоченными органами с участием волонтёров в области Улытау очищают населённые пункты от туш сайгаков. Уже собрано и уничтожено около 14 тысяч погибших животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

В мероприятиях задействованы 145 человек и 67 единиц техники.

"Работы по очистке Кенгирского водохранилища от туш животных проводятся сотрудниками и спецтехникой органов по чрезвычайным ситуациям. Участвуют в мероприятиях и вносят свой вклад местные жители. Работа находится на особом контроле", - сообщили в прокуратуре.

Ранее гибель животных прокомментировали учёные.

Самое читаемое

Наверх