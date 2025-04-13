14 сёл Казахстана остаются без транспортного сообщения из-за паводка
Под наблюдением сейчас находятся четыре региона страны, где есть риски паводка и подтоплений.
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В Казахстане из-за паводка 14 населённых пунктов остаются без транспортного сообщения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На автодорогах остаются на контроле 26 переливов и пять размытых участков.
"На сегодняшний день на контроле находится несколько подтопленных территорий. В сёлах Жанатурмыс, Колутон, Старый Колутон, Ягодное Астраханского района и селе имени А. Курманова Атбасарского района подтоплены 69 частных жилых домов, а в селе Новобратское Буландынского района Акмолинской области – 29 придворовых территорий", – сообщает МЧС.
За период паводков эвакуировано 383 человека, из которых 10 находятся в пунктах временного размещения, а 159 эвакуированных проживают у родственников, 214 вернулись домой.
Фото: МЧС РК
По данным ведомства, в настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано 577 человек, 179 единиц техники, 58 мотопомп и плавсредств. С начала марта откачано 4 миллиона кубических метров воды, уложено более 658 тысяч мешкотар и около 45 тысяч тонн инертных материалов. Также проведены работы по очищению более 842 тысяч метров водоотводных арыков.
Силы и средства находятся в постоянной готовности.
"Под наблюдением сейчас находятся четыре региона: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и область Абай. Однако риски паводков и подтоплений здесь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Уровень воды в большинстве рек продолжает снижаться, а снежный покров, который мог бы спровоцировать паводки, практически растаял на всей территории, за исключением высокогорных районов ВКО", – сообщает МЧС.
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