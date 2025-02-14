Прокуроры-демократы из 14 штатов США подали в суд на главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска и президента США Дональда Трампа, утверждая, что полномочия Маска в агентстве противоречат Конституции страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NBC News.

"Основатели нашей страны были бы возмущены (...) если бы узнали, что народ теперь подчиняется прихотям одного неизбранного миллиардера", - заявил генеральный прокурор штата Аризона Крис Мэйс.

Генеральные прокуроры утверждают, что Трамп нарушил положение Конституции о назначениях, создав DOGE, неофициальное правительственное агентство, без одобрения Конгресса и предоставив Маску широкие полномочия без проведения слушаний в Сенате.

Штаты, подавшие иск, хотят добиться судебного постановления, запрещающего Маску вносить изменения в государственное финансирование, расторгать контракты с федеральными служащими и многое другое.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала иск "продолжением использования правосудия в качестве оружия против президента Трампа".