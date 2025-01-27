В Шымкенте восстановлены права онкобольных на получение социальных пособий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

В мегаполисе выявлены факты ненаправления медицинскими организациями 103 пациентов для прохождения медико-социальной экспертизы по определению инвалидности.

По акту надзора 18 пациентам установлена инвалидность и восстановлены права на социальную помощь. В отношении остальных проводятся медико-диагностические мероприятия.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 42 медицинских работника, в том числе 14 руководителей медицинских организаций.

