14 руководителей медорганизаций наказали за нарушение прав онкобольных в Шымкенте
Выявлены факты ненаправления пациентов для прохождения медико-социальной экспертизы по определению инвалидности.
Сегодня, 16:11
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Сегодня, 16:11Сегодня, 16:11
107Фото: baigenews.kz
В Шымкенте восстановлены права онкобольных на получение социальных пособий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
В мегаполисе выявлены факты ненаправления медицинскими организациями 103 пациентов для прохождения медико-социальной экспертизы по определению инвалидности.
По акту надзора 18 пациентам установлена инвалидность и восстановлены права на социальную помощь. В отношении остальных проводятся медико-диагностические мероприятия.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 42 медицинских работника, в том числе 14 руководителей медицинских организаций.