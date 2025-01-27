  • 27 Января, 17:10
  • BAIGENEWS

14 руководителей медорганизаций наказали за нарушение прав онкобольных в Шымкенте

Выявлены факты ненаправления пациентов для прохождения медико-социальной экспертизы по определению инвалидности.

Сегодня, 16:11
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11
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Фото: baigenews.kz

В Шымкенте восстановлены права онкобольных на получение социальных пособий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

В мегаполисе выявлены факты ненаправления медицинскими организациями 103 пациентов для прохождения медико-социальной экспертизы по определению инвалидности. 

По акту надзора 18 пациентам установлена инвалидность и восстановлены права на социальную помощь. В отношении остальных проводятся медико-диагностические мероприятия. 

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 42 медицинских работника, в том числе 14 руководителей медицинских организаций. 
 

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