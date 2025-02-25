Каждый год в рамках Единого стандарта автоматического обмена (CRS) страны-участницы ОЭСР обмениваются данными о счетах физических и юридических лиц, а также бенефициарных собственниках, передаёт BaigeNews.kz. Этот процесс оказывает значительное влияние на экономику Казахстана, принося существенные поступления в бюджет.

В 2024 году благодаря обмену данными в Казахстан поступило 5,4 млрд тенге, что является результатом тщательной проверки более 2 тысяч резидентов страны. Комитет государственных доходов Министерства финансов РК использовал информацию, полученную от налоговых органов других стран, чтобы выявить 1 602 казахстанца, уплативших индивидуальный подоходный налог.

Особое внимание стоит уделить источникам этих доходов: крупнейшие суммы поступили из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Китайская Народная Республика и Турция. Также стоит отметить, что на счетах граждан Казахстана в офшорных юрисдикциях находится порядка 1,4 млрд тенге, из которых основная часть находится в Панаме (1,2 млрд тенге), Вануату (0,2 млрд) и Сан-Марино (0,1 млрд).

С каждым годом Казахстан расширяет свое сотрудничество с международными партнерами. Если в 2021 году обмен данными происходил с 51 юрисдикцией, то в 2024 году их число увеличилось до 89, включая 26 офшорных стран. Это важный шаг в борьбе с нелегальным выводом капитала и в обеспечении налоговой прозрачности, что способствует эффективному администрированию налогов с доходов казахстанцев, имеющих счета за рубежом.

Таким образом, Казахстан укрепляет международное сотрудничество в сфере налоговой прозрачности, что не только способствует увеличению поступлений в бюджет, но и делает страну важным игроком на глобальной арене в области борьбы с налоговыми уклонениями.