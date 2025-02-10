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14-летняя теннисистка из Казахстана выиграла турнир в Барселоне

Спортсменка тренируется в академии Next Level Tennis Team.

Сегодня, 18:07
АВТОР
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ktf.kz Сегодня, 18:07
Сегодня, 18:07
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Фото: ktf.kz

14-летняя Мариям Нуржан стала победительницей престижного турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В финале казахстанка сломила сопротивление местной теннисистки со счетом 6:4, 6:4.

Приз чемпионке вручил лично мэр Барселоны и отметил невероятную волю к победе казахстанской теннисистки.

Благодаря этой победе Мариям вместе с еще восемью сильнейшими теннисистками в апреле текущего года будет защищать честь Казахстана на турнире в Барселоне, который будет идти параллельно с АТР 500 в этом городе.

Мариям Нуржан в рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет занимает 109-е место.

На сегодняшний день она выиграла один одиночный и два парных титула под эгидой Tennis Europe. Казахстанка тренируется в Барселоне.

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