14-летняя теннисистка из Казахстана выиграла турнир в Барселоне
Спортсменка тренируется в академии Next Level Tennis Team.
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14-летняя Мариям Нуржан стала победительницей престижного турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В финале казахстанка сломила сопротивление местной теннисистки со счетом 6:4, 6:4.
Приз чемпионке вручил лично мэр Барселоны и отметил невероятную волю к победе казахстанской теннисистки.
Благодаря этой победе Мариям вместе с еще восемью сильнейшими теннисистками в апреле текущего года будет защищать честь Казахстана на турнире в Барселоне, который будет идти параллельно с АТР 500 в этом городе.
Мариям Нуржан в рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет занимает 109-е место.
На сегодняшний день она выиграла один одиночный и два парных титула под эгидой Tennis Europe. Казахстанка тренируется в Барселоне.
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