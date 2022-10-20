14-летняя казахстанка стала первой ракеткой Азии

Фото: ktf.kz

Азиатская теннисная федерация обновила рейтинг игроков до 14 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

14-летняя Альбина Какенова возглавила рейтинг Желтого континента. В активе у казахстанки 2722 очка.

В десятку сильнейших азиатского рейтинга также вошли Ева Корышева - третья позиция, Ариана Гогулина - шестая, Сатима Тореген - седьмая и Яна Штода - десятая.

Таким образом, в топ-10 азиатского рейтинга среди девушек до 14 лет сразу пять представительниц Казахстана.