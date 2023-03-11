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  • 14-летняя Ариана Гогулина выиграла теннисный турнир в Индии
ktf.kz Сегодня, 21:34
110
Сегодня, 21:34
110
Фото: ktf.kz

14-летняя Ариана Гогулина выиграла теннисный турнир в Индии

В индийском Гургаоне прошёл международный турнир серии ITF Juniors World Tennis Tour среди игроков до 18 лет. 14-летняя воспитанница столичного национального теннисного центра Ариана Гогулина произвела настоящий фурор, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Юная казахстанка стала чемпионкой не только в одиночке, но и в паре. 

В финале одиночного разряда Ариана настолько сыграла блестяще, выиграв первый сет со счетом 6:2, что во второй партии её соперница из Индии уже во втором гейме отказалась от продолжения матча. 

На пути к трофею Гогулина выиграла семь матчей у местных теннисисток, включая первую сеянную соревнования. 

Финал парного разряда получился чисто казахстанским: Гогулина в дуэте с Альбиной Какеновой выиграли у Сатимы Тореген и Анастасии Крымковой – 6:1, 6:2.

Таким образом, Ариана выиграла свой двойной дебютный титул на турнирах серии ITF Juniors.

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#спорт #теннис
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:34
110
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