14-летняя Ариана Гогулина стала чемпионкой Казахстана по теннису среди взрослых

Фото: ktf.kz

В столичном теннисном центре "Даулет" завершился взрослый чемпионат Казахстана. У женщин в финале сошлись две представительницы Астаны: 15-летняя Альбина Какенова и 14-летняя Ариана Гогулина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Начиная с четвертьфиналов, Ариана все матчи завершала в упорных трехсетовых поединках. Финальная игра не стала исключением. Первый сет Гогулина проиграла – 4:6, а последующие партии остались на ее стороне – 6:2, 6:2.

Таким образом, впервые в истории казахстанского тенниса победительницей первенства страны стала столь юная девушка. Бронзовая медаль у Адеми Аманкелди, победившей Айю Мырзакулову 0:6, 6:3, 6:4.

У мужчин впервые в своей карьере чемпионом Казахстана стал Тимур Мауленов, который в финале обыграл главное открытие нынешнего первенства Арсланбека Айткулова – 7:5, 6:3. Бронза на счету у опытного Тимура Хабибулина, он был сильнее Никиты Сидорова – 6:4, 6:7 (8:10), 6:4.

Фото: ktf.kz

В парном разряде призовые места распределились следующим образом:

Мужчины:

1 место – Артур Хайрутдинов/Максим Батютенко;

2 место – Ильяс Маратулы/Вячеслав Кауфельд;

3 место – Тимур Хабибулин/Арсланбек Айткулов.

Женщины:

1 место – Ульяна Романова/Полина Слепцова;

2 место - Марина Синицына/Карина Джумажанова;

3 место – Альбина Какенова/Айя Мырзакулова.