Подростка подозревают в краже теплообменного аппарата с охраняемого завода в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию поступило сообщение о том, что на одном из предприятий неизвестный, вскрыв окно цеха, украл конденсатор стоимостью три миллиона тенге.

Производственная территория находилась под наблюдением охранника и двух собак.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 14-летнего подростка, который дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято. В отношении родителей подростка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в воспитании сына.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.