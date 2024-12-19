14-летний парень обворовал завод в Караганде
Помещение находилось под охраной.
Сегодня, 19:20
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Сегодня, 19:20Сегодня, 19:20
85Фото: polisia.kz
Подростка подозревают в краже теплообменного аппарата с охраняемого завода в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию поступило сообщение о том, что на одном из предприятий неизвестный, вскрыв окно цеха, украл конденсатор стоимостью три миллиона тенге.
Производственная территория находилась под наблюдением охранника и двух собак.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 14-летнего подростка, который дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято. В отношении родителей подростка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в воспитании сына.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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