14-летнего школьника подозревают в лжетерроризме в Павлодаре

Фото: polisia.kz

14-летнего школьника подозревают в рассылке ложных сообщений о заложенных бомбах в организациях образования в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе совместных мероприятий департамента полиции и ДКНБ установлено, что учащийся с февраля по апрель создавал аккаунты через новые телефонные номера, посредством которых и направлял ложные сообщения об акте терроризма на электронную почту объектов образования, а после удалял аккаунты. По факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК. Несовершеннолетний передан под поручительство законных представителей", – сообщил замначальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

В полиции напомнили, что за заведомо ложный донос об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность - штраф в размере до 5 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.