  • 11 Февраля, 15:43
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14 лет в бегах: мошенницу задержали в Алматы

Преступница водворена в изолятор временного содержания.

Сегодня, 14:21
АВТОР
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14 лет в бегах: мошенницу задержали в Алматы Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21
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Сотрудники отделения криминального розыска управления полиции Усть-Каменогорска за первый месяц 2025 года задержали пять уголовных преступников, двое из которых находились в розыске по преступлениям прошлых лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Одной из задержанных оказалась 32-летняя женщина, разыскиваемая за мошенничество. Она скрывалась от правоохранительных органов в течение 14 лет и была обнаружена в Алматы.

В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания. 

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