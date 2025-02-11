Сотрудники отделения криминального розыска управления полиции Усть-Каменогорска за первый месяц 2025 года задержали пять уголовных преступников, двое из которых находились в розыске по преступлениям прошлых лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Одной из задержанных оказалась 32-летняя женщина, разыскиваемая за мошенничество. Она скрывалась от правоохранительных органов в течение 14 лет и была обнаружена в Алматы.

В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания.