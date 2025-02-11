14 лет в бегах: мошенницу задержали в Алматы
Преступница водворена в изолятор временного содержания.
Сегодня, 14:21
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Сегодня, 14:21Сегодня, 14:21
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Сотрудники отделения криминального розыска управления полиции Усть-Каменогорска за первый месяц 2025 года задержали пять уголовных преступников, двое из которых находились в розыске по преступлениям прошлых лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Одной из задержанных оказалась 32-летняя женщина, разыскиваемая за мошенничество. Она скрывалась от правоохранительных органов в течение 14 лет и была обнаружена в Алматы.
В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания.
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