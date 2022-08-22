14 кыргызстанцев погибли в ДТП в Ульяновской области — посольство КР в РФ

В результате ДТП в Николаевском районе Ульяновской области погибли 14 кыргызстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства Кыргызстана в России.

21 августа на трассе "М5-Урал" в Николаевском районе Ульяновской области столкнулась фура и микроавтобус. В автобусе находилось 17 пассажиров и водитель. В результате ДТП погибли по меньшей мере 16 человек.

По предварительной информации, из 16 погибших 14 человек — граждане Кыргызстана. Об этом заявили в посольстве Кыргызской республики в России.

"Три человека госпитализированы в медицинское учреждение, гражданство которых устанавливается. Консульские сотрудники посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации выехали на место происшествия в целях оказания консульско-правовой помощи. В целях выяснения всех обстоятельств вышеуказанного происшествия установлена связь с представителями правоохранительных и компетентных органов Ульяновской области", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Посольством Кыргызстана организована "горячая линия" по номеру телефона +7 (926) 861 50 98 для близких родственников погибших и пострадавших граждан Кыргызстана.

В МИД Кыргызстана также открыта "Горячая линия" +996 508 628-588, +7 977 947 55 80, +996 551 312-000 (WhatsApp).