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inform.kz Сегодня, 11:52
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Сегодня, 11:52
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Фото: inform.kz

14 госслужащих наказали за миллионные нарушения в СКО

Ряд нарушений выявила проверка прокуратуры СКО в деятельности детско-юношеских спортивных школ "Олимп" и "Дельфин", передаёт BaigeNews.kz.

"Наряду с нарушениями норм трудового законодательства установлены факты по необоснованному получению заработных плат лицами незаконно трудоустроенными в качестве тренеров и ненадлежащему обеспечению спортивным инвентарем, помещениями для раздевалки учащихся в ДЮСШ "Олимп", незаконного присвоения квалификационных категорий в ДЮСШ "Дельфин" и другие нарушения. По выявленным нарушениям в адрес акимата области и Управления физической культуры и спорта внесены акты надзора", - говорится в сообщении.

Так, по результатам рассмотрения актов надзора в бюджет возмещено 6,8 миллиона тенге, к различным видам ответственности привлечены 14 лиц, четыре лица освобождены от занимаемых должностей, два лица лишены квалификационных категорий, в том числе руководитель Управления физической культуры и спорта Мелехов С.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

По нарушениям норм трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности.

Материалы проверки в части необоснованного начисления заработной платы, незаконного сбора денежных средств, фиктивного трудоустройства переданы в орган уголовного преследования (УП, ДЭР) для принятия процессуального решения.

"По фактам подделки подписи врача о годности спортсменов к соревнованиям и письма адресованного банковским организациям об оказании благотворительной помощи Управлением полиции Петропавловска начаты досудебные расследования", - резюмировали в надзорном органе.

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Сегодня, 11:52
259
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