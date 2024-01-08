14 директоров школ наказали в ЗКО

Сотрудниками прокуратуры Жангалинского района установлены факты свободного доступа несовершеннолетних в стенах учебных заведений (в кабинетах информатики 14 школ) к сайтам с запрещённым контентом.

"В ходе мониторинга установлена возможность свободного посещения несовершеннолетними различных сайтов о суицидах и содержащих сцены насилия. За допущенные нарушения в департамент по обеспечению качества в сфере образования внесён акт прокурорского надзора. К ответственности по части 7-2 статьи 409 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 14 директоров школ", - сообщили в прокуратуре региона.

Ведётся работа по ограничению доступа в Интернет на подобные сайты во всех учреждениях образования района.