14 директоров школ наказали в ЗКО
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14 директоров школ привлекли к административной ответственности по представлению прокуратуры Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудниками прокуратуры Жангалинского района установлены факты свободного доступа несовершеннолетних в стенах учебных заведений (в кабинетах информатики 14 школ) к сайтам с запрещённым контентом.
"В ходе мониторинга установлена возможность свободного посещения несовершеннолетними различных сайтов о суицидах и содержащих сцены насилия. За допущенные нарушения в департамент по обеспечению качества в сфере образования внесён акт прокурорского надзора. К ответственности по части 7-2 статьи 409 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 14 директоров школ", - сообщили в прокуратуре региона.
Ведётся работа по ограничению доступа в Интернет на подобные сайты во всех учреждениях образования района.
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