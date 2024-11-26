14 декабря пройдут выборы президента Грузии

Грузинский Парламент определился с датой проведения президентских выборов. Голосовали 85 депутатов, из которых за 14 декабря этого года проголосовали 80 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщление телеканала mtavari.tv.

"Выборы президента впервые у нас пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков, в которой будут депутаты парламента и представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также местных администраций", - сказал спикер Шалва Папуашвили.

Он также отметил, что 6-летний срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили заканчивается 16 декабря, в связи с чем необходимо провести выборы в установленные Конституцией сроки. Также стало известно, когда может пройти инаугурация нового президента. По предварительным данным, она состоится 29 декабря.

Саломе Зурабишвили была избрана на главный государственный пост в Грузии в 2018 году путем прямого голосования граждан. Срок ее полномочий истекает нынешней осенью. По новым поправкам к Конституции, будущий президент будет избран после парламентских выборов, прошедших 26 октября, на 5-летний срок коллегией из 300 выборщиков, состоящей из депутатов парламента и представителей местных органов власти.

Ранее сообщалось, что прокуратура Грузии вызвала на допрос президента Зурабишвили.