14 человек стали жертвами шторма на Филиппинах
Сегодня, 08:19
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Сегодня, 08:19Сегодня, 08:19
84Фото: Reuters/Ralph Openiano
Шторм "Трами" на Филиппинах унес жизни по меньшей мере 14 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
"По меньшей мере 14 человек погибли, когда тропический шторм "Трами" затопил деревни, затопил реки и вынудил десятки тысяч людей покинуть свои дома, приближаясь к восточному побережью", — говорится в публикации.
Президент Фердинанд Маркос – младший отменил все собрания на ближайшие несколько дней и занимается организацией процесса подготовки спасателей.
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