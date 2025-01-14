На пульт "112" поступило сообщение об остановке автобуса в нескольких километрах от с. Успеновка Костанайской области по причине технической неисправности, следовавшего по маршруту Челябинск - Рудный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Незамедлительно выехавшие спасатели обнаружили в автобусе 14 граждан Казахстана и Российской Федерации.

"Сотрудники МЧС произвели эвакуацию и доставили всех в придорожное кафе с.Федоровка. В результате происшествия никто не пострадал", - проинформировали в ведомстве.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112, отметили в МЧС.

Напомним, ранее 25 рыбаков спасли сотрудники МЧС в области Жетісу.