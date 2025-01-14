14 человек спасли в Костанайской области
Среди них были граждане РФ.
Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
135Фото: МЧС РК
На пульт "112" поступило сообщение об остановке автобуса в нескольких километрах от с. Успеновка Костанайской области по причине технической неисправности, следовавшего по маршруту Челябинск - Рудный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Незамедлительно выехавшие спасатели обнаружили в автобусе 14 граждан Казахстана и Российской Федерации.
"Сотрудники МЧС произвели эвакуацию и доставили всех в придорожное кафе с.Федоровка. В результате происшествия никто не пострадал", - проинформировали в ведомстве.
При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112, отметили в МЧС.
Напомним, ранее 25 рыбаков спасли сотрудники МЧС в области Жетісу.