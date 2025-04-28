В 1-м микрорайоне города Конаев вспыхнул пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz. На момент прибытия первых пожарных расчётов горела площадь около 15 квадратных метров.

Обстановка могла стать критической, однако благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС удалось избежать трагедии. По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 14 человек, включая четверых детей.

Также пожарные вынесли из зоны возгорания газовый баллон, предотвратив возможный взрыв. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет.

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