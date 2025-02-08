Спасатели МЧС Казахстана спасли и эвакуировали 14 человек с ночной трассы "Самара-Шымкент", недалеко от города Хромтау Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, на трассе в снежном заносе застряли три легковые и одна грузовая машины с пассажирами.

"В салонах автомашин находились 14 человек, в том числе два гражданина Узбекистана. Спасатели МЧС и военнослужащие воинской части 20982 МЧС РК, прибыв на место происшествия на вахтовке, отбуксировали на очищенный участок дороги транспортные средства и эвакуировали в кемпинг Хромтау 14 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался.