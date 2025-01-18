  • 18 Января, 23:43
  • BAIGENEWS

14 человек эвакуировали из-за пожара в Алматы

Причина возгорания устанавливается.

Сегодня, 22:11
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:11
Сегодня, 22:11
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Фото: МЧС РК

Пожар произошёл в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы: загорелись мебель и вещи в квартире на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Силами МЧС по лестничному маршу было эвакуировано 14 жителей дома. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

 

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