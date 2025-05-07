С начала 2025 года люди с инвалидностью в Астане и Алматы уже более 138 тыс. раз воспользовались услугами инватакси через агрегаторы такси. Это стало возможным благодаря пилотному проекту, запущенному Министерством труда и социальной защиты населения РК, который значительно упростил процесс заказа инватакси для людей с особыми потребностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для сравнения, в 2024 году услуга инватакси была использована 207,2 тыс. раз, но существующие правила, такие как необходимость записываться за день до поездки, часто создавали неудобства для пользователей. К тому же не хватало транспорта, что также усложняло задачу.

"Новый проект решает эти проблемы, привлекая агрегаторов такси для обеспечения более гибкого и быстрого сервиса. Важным моментом стало то, что агрегаторы работают без взимания процентов с оплаты, что делает услугу доступной и удобной", —отмечают в ведомстве.

С помощью приложений люди с инвалидностью могут легко подобрать машину, отслеживать поездку в реальном времени и сообщить водителю о своих особых потребностях с помощью специального экрана в приложении. Водители, в свою очередь, получают подробные инструкции по помощи пассажирам с посадкой и высадкой.

Проект продолжается в пилотном режиме в Астане и Алматы, и в ближайшее время планируется расширить его на другие города Казахстана, чтобы еще больше людей с инвалидностью могли получить доступ к удобному и быстрому транспорту.