138 электромобилей пополнять службу такси в Алматы
Сегодня, 07:33
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Сегодня, 07:33Сегодня, 07:33
26Фото: pixabay.com
Компания A-CARS намерена закупить 138 электромобилей, которые собирается использовать для организации службы такси в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kursiv.media.
В опубликованном компанией решении общего собрания ставится задача приобрести 138 автомашин, отвечающих следующим техническим требованиям, предназначенным для перевозки пассажиров и багажа и имеющим, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.
Электромобили должны быть произведены не позднее 2024 года и иметь исключительно электродвигатель, а не гибридный мотор.
Все машины планируется приобрести в бежевом цвете.