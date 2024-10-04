138 электромобилей пополнять службу такси в Алматы

Компания A-CARS намерена закупить 138 электромобилей, которые собирается использовать для организации службы такси в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kursiv.media.

В опубликованном компанией решении общего собрания ставится задача приобрести 138 автомашин, отвечающих следующим техническим требованиям, предназначенным для перевозки пассажиров и багажа и имеющим, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.

Электромобили должны быть произведены не позднее 2024 года и иметь исключительно электродвигатель, а не гибридный мотор.

Все машины планируется приобрести в бежевом цвете.