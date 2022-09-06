137 грантов были аннулированы после просмотра видео с ЕНТ

Фото: nstagram.com/ruslan_yemelbayev

137 казахстанцев лишись грантов после проверок видеозаписей из аудиторий, где проводилось ЕНТ. Об этом рассказал в своём Instagram-аккаунте директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, сообщает BaigeNews.kz.

"По итогам просмотра видео аннулированы результаты ЕНТ 153 тестируемых, из которых 137 являются обладателями образовательных грантов. Мы уже приняли соответствующие меры, и их свидетельства о гранте признаны НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ", - сообщил Руслан Емелбаев.

По его словам, в отношении сотрудников Национального центра тестирования проводятся служебные проверки, направляются письма в соответствующие госорганы для дальнейших работ.

"В этом году 327 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки пронести запрещенные предметы во время запуска на тестирование. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека", - рассказал директор НЦТ.