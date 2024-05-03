1360 литров нелегального алкоголя выявили в Костанае

Сотрудники департамента госдоходов по Костанайской области пресекли оборот 1 360 литров подакцизной продукции, передаёт BaigeNews.kz.

Обнаружены семь бочек с алкоголем объёмом 200 литров и 18 ПЭТ бутылок объёмом по пять литров. Товар предназначался для розничной реализации.

Общая стоимость нелегальной подакцизной продукции составила более 2,7 миллиона тенге, сообщили в ведомстве.

По данному факту составлен материал по статье 463 КоАП РК, протокол об административном производстве направлен в суд.

"Введённая в Казахстане обязательная маркировка средствами идентификации позволяет автоматизировать контроль движения товаров, тем самым, подтвердить их качество и безопасность, а также обеспечить добросовестную конкуренцию среди реализаторов", - напомнили в Комитете госдоходов.