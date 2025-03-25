В день Наурыза, в микрорайоне Титов города Кызылорда состоялась церемония вручения ключей от нового 135-квартирного жилого дома с участием акима области Нурлыбека Налибаева, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятии присутствовали депутаты сената и мажилиса Руслан Рустемов, Мурат Абенов, Мархабат Жаимбетов, Мурат Ергешбаев, а также представители интеллигенции и жители города.

Аким поздравил горожан с праздником Наурыз и новосельем.

"Глава государства отметил, что возвращения исконного самоназвания нашего народа "қазақ", произошло именно в Кызылорде. И они должны сохраниться в памяти народа. Для нас это огромная честь и высокая оценка тех усилий, которые сегодня прилагаются для развития региона. При поддержке Президента и Правительства в области строятся современные объекты, вводятся в эксплуатацию жилые дома. По показателям ввода жилья в прошлом году наша область вошла в число лидеров страны. В дальнейшем, благодаря нашему единству и дружбе, мы продолжим реализовывать масштабные проекты на благо народа и будущего наших детей. Пусть наша земля процветает, страна укрепляется, а народ живет в достатке! Пусть Наурыз принесет благополучие и радость в каждый дом!" – сказал Н.Налибаев.

В ходе церемонии жители, внесшие вклад в социально-экономическое развитие города, а также сотрудники подрядной организации, подарившие радость новоселам, были награждены Благодарственными письмами акима области. Депутат Мажилиса Парламента Мархабат Жайымбетов поздравил горожан, а государственный и общественный деятель Бакберген Досмамбетов дал бата.

Отметим, что в прошлом году на средства государственного бюджета было предоставлено более 2,5 тысяч квартир, что позволило увеличить объем строительства жилья на 126%.

В этом году на приобретение 292 квартир уже выделены средства, а также подана заявка на финансирование более 3 300 квартир.

В праздник Амал күні в областном центре ключи получили владельцы 60-квартирного дома. Сегодня 135 семей, проживавших в аварийном жилье, обрели новый дом.