135 млрд тенге необходимо для приведения мусорных полигонов в порядок - Минэкологии

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что для приведения мусорных полигонов в порядок в стране необходимо 135 млрд тенге, передает BaigeNews.kz.

"Чтобы обеспечить полигонами (сельские населенные пункты – прим. ред.) в соответствии с требованием Экологического кодекса, необходимо порядка 135 млрд тенге. Поэтому мы упростили и зашли с поправками в закон. Думаю, со следующего года мы будем наводить порядок на полигонах", – сказал министр в кулуарах Мажилиса.

Он отметил, что содержание полигонов находится в компетенции местных исполнительных органов.

"По последнему случаю возгорания мусора на полигоне в Мангистауской области рядом с городом – площадь пожара была около 800 кв. метров и 16 сентября пожар потушили. Чтобы привести в порядок мусорные полигоны в соответствии с законодательством, мы провели в этом году определенную работу. Надо было понять, почему у нас полигоны не соответствуют", – дополнил Нысанбаев.

Он также добавил, что зачастую не соответствуют мусорные полигоны, которые находятся в сельских населенных пунктах. Это связано с тем, что были одинаковые требования для строительства полигонов как для крупных городов, так и сельских населенных пунктов.