В Мангистауской области полицейские раскрыли схему интернет-мошенничества, в результате которой мошенники завладели 133 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В октябре в следственное управление департамента полиции Мангистауской области обратились двое местных жителей с просьбой привлечь к ответственности неизвестных лиц за интернет-мошенничество. Как стало известно, мошенники выдали себя за сотрудников Комитета национальной безопасности и Национального банка Республики Казахстан и, завоевав доверие граждан, мошенническим путем завладели средствами в размере 133 млн тенге.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия при координации прокуратуры. В ходе расследования выяснилось, что денежные средства потерпевших были переведены на счета более 20 дропперов.

Также установлено, что большинство дропперов являются студентами высших учебных заведений города Алматы. Выяснилось, что указанные дропперы перечислили средства двум подозреваемым в возрасте 26 и 21 года. Они были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время по делу продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России.