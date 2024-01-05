132 спасателя ведут поиски коллег на территории "Майкаинзолото"
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132 человека задействованы в поисково-спасательных работах на территории АО "Майкаинзолото". Осыпание грунта с краёв обвала продолжается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Для безопасности задействованных спасателей проводятся подготовительные работы по принудительному спуску козырьков и прокладке съезда для работы тяжёлой инженерной техники.
Всего на месте происшествия задействованы 132 человека и 29 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи.
Напомним, 4 января около 1:25 на технологической дороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находилось четыре человека.
Спустя несколько часов после происшествия спасатели обнаружили тела двоих товарищей. Позже стали известны их имена.
Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким Павлодарской области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.
Полиция надача расследование инцидента.
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