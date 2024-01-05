132 спасателя ведут поиски коллег на территории "Майкаинзолото"

132 человека задействованы в поисково-спасательных работах на территории АО "Майкаинзолото". Осыпание грунта с краёв обвала продолжается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Для безопасности задействованных спасателей проводятся подготовительные работы по принудительному спуску козырьков и прокладке съезда для работы тяжёлой инженерной техники.

Всего на месте происшествия задействованы 132 человека и 29 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи.

Напомним, 4 января около 1:25 на технологической дороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находилось четыре человека.

Спустя несколько часов после происшествия спасатели обнаружили тела двоих товарищей. Позже стали известны их имена.

Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким Павлодарской области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

Полиция надача расследование инцидента.