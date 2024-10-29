130 жертв с начала года: что не так с производственной безопасностью в Казахстане

131 человек погибли на предприятиях Казахстана только с начала этого года. При этом статистика несчастных случаев на производстве практически не снижается. Как изменить ситуацию в лучшую сторону, разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Упали с высоты, погибли при обрушении горной массы, отравились метаном. Трагедии на казахстанских предприятиях случаются регулярно. По данным Минтруда, за последние три года на производстве пострадали 4406 человек, почти 1000 из них – с начала этого года. Все они получили ущерб здоровью и различные увечья.

Полностью исключить случаи травматизма на производстве практически невозможно, считает главный технический инспектор профсоюза "Коргау" Андрей Лукин. Более того, нет ни одного крупного предприятия, которое бы искоренило такие инциденты. Потенциальную опасность, в первую очередь, представляет оборудование. Никто не застрахован и от человеческого фактора, а также от ошибок, уверен эксперт. Но значительно уменьшить и снизить травматизм может усиление контроля со стороны государства, говорит Андрей Лукин.

"Почему я говорю именно со стороны государства? На данный момент мы имеем контролирующие органы, как, например, инспекция ЧС и трудовая инспекция, но вопрос в том, что они подчиняются именно министерствам. То есть министерское подчинение определяет над ними властную структуру. Это сам по себе неправильный подход. Данные инспекции не должны быть в зависимости. Это должен быть единый государственный орган и все инспекции должны подчиняться по вертикали власти, скорее всего, либо президенту напрямую, либо премьер-министру", – уверен представитель профсоюза "Коргау".

По его словам, сейчас любой вышестоящий чиновник может отменить выписанное инспектором предписание, поскольку тот напрямую подчиняется министерству. Необходимо, чтобы главный инспектор мог быть независимым, подчёркивает Андрей Лукин.

Улучшить ситуацию, по его мнению, может внедрение новых технологий, которые способствовали бы минимизации человеческих ошибок.

"Любая автоматизация без человека невозможна, есть обслуживающий и ремонтный персонал. Здесь вопрос именно в том, что искусственный интеллект должен просчитывать возможные ошибки", – отмечает эксперт.

Огромный пласт проблем накопился и в подготовке технических специалистов, которые оторваны от практики. По мнению Андрея Лукина, в стране фактически "развалили" профессиональное среднее образование.

"У нас профессиональных училищ, которые учат именно профессии, фактически в Казахстане не осталось. У нас какие-то школы, курсы, а не как раньше, когда были училища с базой, оборудованием, в которых молодых людей обучали два-три года. Нынешние курсы – это получившие лицензию работники, не имеющие за собой базу. Сами понимаете, токаря научить работать теоретически невозможно, так же, как и штукатура. То есть у нас нет среднего профессионального образования как такового", – говорит главный технический инспектор профсоюза.

При этом он уверен, если приступить к решению проблемы комплексно, то постепенно можно изменить ситуацию в лучшую сторону.

В то же время на некоторых шахтах уже вводят систему позиционирования, которая позволяет контролировать перемещение работников внутри предприятий.

"В шахте "Казахстанская", когда у нас имелась система позиционирования, мы довольно-таки много людей спасли. Не дали умереть, потому что их направляли. Мало того, согласно этой системе, при аварии не надо обзванивать всех. У них в головных светильниках есть прямая связь, дежурный по предприятию нажимает кнопку и всем подаётся сигнал. Все уже знают, что авария, и принимают какие-то действия", – приводит пример Андрей Лукин.

Эксперт не раз предлагал создать в стране объединяющую всех инспекторов структуру, а ещё повысить им зарплаты. В системе должны работать профессионалы, которые имеют опыт на производстве не менее 10 лет и знают сферу изнутри.

"Наши госинспекторы сильно ограничены законом. Тот же Предпринимательский кодекс ограничивает, что он может зайти на предприятие только для плановой проверки и только один раз в год. Причем по заранее определённым вопросам, которые оговорены. Чтобы зайти на предприятие, он должен получить разрешение от прокуратуры. Раньше горно-технический инспектор мог каждый день находиться на предприятии, он был за ним закреплён. Это очень сильно дисциплинировало. Что такое один раз в год? Мы готовимся к приезду инспекторов за два месяца, месяц прошёл, инспекция ушла и мы продолжаем нарушать, как хотим", – вспоминает главный технический инспектор.

Андрей Лукин отслеживает статистику несчастных случаев на производстве и констатирует, что ситуация не улучшается. По его мнению, пора расширять полномочия инспекторов, чтобы они могли штрафовать нарушителей без препятствий. Сейчас же зачастую на предприятиях при проверках ссылаются на Предпринимательский кодекс.

"Надо убирать возможность ссылаться на Предпринимательский кодекс хотя бы на опасных производственных объектах. Проверять нужно не раз в год, а должен быть постоянный контроль госоргана. И единый госорган всё-таки должен быть, потому что, сталкиваясь с групповыми несчастными случаями вследствие аварий, у нас два министерства между собой спорят, кто же возглавит данную комиссию? А если будет единый орган, там не возникнет вопросов. Он его возглавит, и будет расследовать, не оборачиваясь на министерство", – заключил эксперт.

Депутат мажилиса Арман Калыков также считает, что на производственный травматизм влияет много факторов. В первую очередь, это условия труда. Кроме того, состояние основных производственных фондов (здания, оборудование, технологии). Важную роль играет и квалификация персонала, считает парламентарий. К слову, Арман Калыков много лет проработал на шахтах Карагандинской области и даже отвечал за технику безопасности.

"Что мы видим в последнее время? Износ основных производственных фондов. Применяются технологии прошлой эпохи, то есть прошлой цивилизации. В течение длительного времени квалификация работников оставляла желать лучшего. И эти все факторы совокупно будут оказывать огромное влияние на ситуацию с травматизмом. Системно эти вопросы решать можно. Это постоянное обновление производственных фондов, применение мировых технологий, и, конечно же, повышение квалификации персонала на постоянной основе", – считает парламентарий.

Вопросы производственной безопасности, продолжает Арман Калыков, находились в ведении комитета промышленной безопасности при МЧС. Теперь его областные департаменты хотят объединить с ДЧС. Такой подход депутат считает ошибкой.

"На мой взгляд, это большая ошибка, потому что мы теряем контроль над промышленными предприятиями. В недалёком прошлом государственные технические инспекторы имели профильное образование и имели опыт работы в контролируемой сфере, так как до этого работали в ней", – поясняет мажилисмен.

Сейчас за технику безопасности и охрану труда отвечает комитет Минтруда. По словам Армана Калыкова, госинспектор по охране труда ранее был в подчинении местных исполнительных органов. Тем не менее, контроль по-прежнему находится в разных сферах и на разных уровнях.

"Техника безопасности и охрана труда – в сфере Минтруда, а вопросы промышленной безопасности – у МЧС. То есть разделённый контроль. Я думаю, в свете последних принятых изменений, связанных с инспекторами по ЧС, ситуация только ухудшается. Контроль должен быть со стороны государства и должен быть единый", – уверен представитель депутатского корпуса.

Арман Калыков ранее уже поднимал эту проблему и даже озвучивал депутатский запрос. Так, даже контроль в газовой сфере находится в трёх разных гоорганах.

"К примеру, контроль газообеспечения промышленных предприятий находится в ведении МЧС, а социально-бытовой сферы – это газовые баллоны, установки для отопления, для бытовых нужд населения – в ведении МИО. А контроль за состоянием газобаллонного оборудования на автомобилях находится в ведении комитета Минтранспорта", – говорит депутат.

Он также считает, что в Казахстане пора создать отдельный госорган, который бы контролировал техническую безопасность и отвечал за технологическую политику.

"Я и другие депутаты, которые пришли с реального сектора экономики и работали на производстве, эти проблемы видим и поднимаем. У нас в промышленной сфере никакого контроля не осталось. При упразднении территориальных органов промышленной безопасности контроль только ухудшится", – предостерегает Арман Калыков.

По данным Минтруда, высокий уровень травматизма сохраняется в Карагандинской, Абайской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в Алматы. За последние три года на производстве погибли 654 человека. В этом году на предприятиях зафиксировали 131 летальный случай, что чуть меньше, чем за аналогичный период 2023 года, отмечают в профильном ведомстве.

В стране работают чуть менее 300 государственных инспекторов труда. Все они проверяют соблюдение трудового законодательства. При этом делают это в соответствии с Предпринимательским кодексом, напомнили в Минтруда.

"Согласно статье 13 Предпринимательского кодекса контроль за деятельностью субъектов контроля и надзора осуществляется в форме проверок и профилактического контроля с посещением предприятий. Но носят предупредительно-профилактический характер", – прокомментировали в министерстве труда.

По данным ведомства, основными причинами несчастных случаев на производстве остаются нарушение правил безопасности и охраны труда, пренебрежение обучением работников технике безопасности.

Сейчас полицейские расследуют свыше 500 дел по несчастным случаям. При этом чуть менее ста из них завели по уголовным статьям.

К слову, в стране осудили должностных лиц, которые, по версии следствия, допустили нарушение требований охраны труда. Так, в области Абай к семи годам лишения свободы приговорили двух работников резервата "Семей орманы", а в Карагандинской области на скамье подсудимых оказались четыре человек. Им назначили 5 лет и 4 года 6 месяцев лишения свободы.

С начала года работодателей в Казахстане оштрафовали на более 330 млн тенге за нарушение техники безопасности. Свыше 3000 казахстанских предприятий внедрили стандарты по охране труда. А в конце прошлого года правительство приняло Концепцию безопасного труда на пять лет. Власти планируют по-новому финансировать меры по охране труда. В планах активно использовать систему обязательного страхования работников от несчастных случаев. Усилия хотят сконцентрировать на превентивных мерах. В ведомстве намерены повысить качество обучения и проверки знаний по охране труда. При этом проводить независимую оценку знаний.

Весной этого года в республике запустили Цифровую карту предприятий. В Минтруда утверждают, что новшество обеспечивает безопасность труда, облегчило систему управления охраной труда и поможет сократить затраты работодателей

"В основе данных подходов лежит внедрение рискориентированного подхода, что будет сопровождаться полномасштабной цифровизацией сферы охраны труда путем интеграции информационных систем для автоматического мониторинга условий труда. Цифровая карта предприятий является цифровым двойником каждого предприятия в Казахстане, и отражает всю имеющуюся в информационных системах госорганов данных о предприятии. Это позволяет видеть картину каждого предприятия, в том числе и имеющиеся трудовые, или прочие риски", - отметили в министерстве.

Если работник уже получил вред здоровью при исполнении трудовых обязанностей, работодатель должен возместить вред в полном объёме. При установлении инвалидности человеку назначают соцпособие из республиканского бюджета в зависимости от группы. Минимальная сумма – 1,04 прожиточного минимума, максимальнеая – 1,92. Выплаты предусмотрены и из фонда соцстрахования. Если пострадавший был застрахован, то выплаты возмещает страховая компания. В случае отсуствия страхования, обязанность переходит к работодателю.