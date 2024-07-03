Более 130 тысяч казахстанцев ограничили свое участие в азартных играх и пари

Более 130 тысяч человек ограничили свое участие в азартных играх и пари через eGov mobile, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

С 18 марта в пилотном режиме работает онлайн-услуга, позволяющая гражданам самостоятельно ограничить участие в азартных играх на срок от 6 месяцев до года.

Как отметили в ведомстве, до запуска этой услуги в списке было чуть более 3 тысяч человек.

Также в Минтуризма уточнили, что ограничение распространяется только на легальные игорные компании с лицензией. Самоограничение не распространяется на нелегальные интернет-казино и букмекерские конторы. Избегайте посещения незаконных ресурсов.