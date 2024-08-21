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130 млн тенге выплатили "мёртвым душам" в Центре трудовой мобильности Туркестана

Сегодня, 15:26
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26
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Фото: baigenews.kz

Факты хищения бюджетных средств, выделенных на сферу занятости населения в КГУ "Центр трудовой мобильности" Туркестанской области, выявлены Агентством по финансовому мониторингу при координации областной прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.  

В отношении сотрудников учреждения расследуют уголовные дела.  

Общая сумма причинённого государству ущерба составила более 130 миллионов тенге.  

При расследовании дел установлено, что должностные лица Центра трудовой мобильности совместно с руководителями ряда ТОО, являющихся работодателями, создали преступную схему хищения бюджетных средств, направленных в качестве зарплаты лицам, фиктивно осуществляющим трудовую деятельность на данных предприятиях. 

 

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