130 млн тенге выплатили "мёртвым душам" в Центре трудовой мобильности Туркестана

Факты хищения бюджетных средств, выделенных на сферу занятости населения в КГУ "Центр трудовой мобильности" Туркестанской области, выявлены Агентством по финансовому мониторингу при координации областной прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

В отношении сотрудников учреждения расследуют уголовные дела.

Общая сумма причинённого государству ущерба составила более 130 миллионов тенге.

При расследовании дел установлено, что должностные лица Центра трудовой мобильности совместно с руководителями ряда ТОО, являющихся работодателями, создали преступную схему хищения бюджетных средств, направленных в качестве зарплаты лицам, фиктивно осуществляющим трудовую деятельность на данных предприятиях.