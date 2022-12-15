130 кандидатов на 20 мест в сенате: итоги выдвижения озвучили в ЦИК РК

Фото: ЦИК РК

В ЦИК состоялось заседание, на котором рассмотрели итоги выдвижения кандидатов в депутаты сената парламента РК на выборы, назначенные на 14 января 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил и.о. председателя Центризбиркома Константин Петров, с 29 ноября по 14 декабря в республике выдвинуты 130 кандидатов в депутаты сената на 20 мест в верхней палате. Для сравнения в 2020 году на очередных выборах в сенат были выдвинуты 94 кандидата, в 2017-м - 89, в 2014-м – 88.

На один мандат сенатора приходится в среднем более шести претендентов.

Cреди регионов наибольшее количество кандидатов выдвинуто в области Абай, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях – по восемь человек. В Алматы и Астане - по 10.

Наименьшее – по пять претендентов – в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях. В Шымкенте - шесть.

Среди кандидатов 97,7 процента (127) - самовыдвиженцы, остальные трое выдвинуты маслихатами.

Средний возраст желающих стать депутатами составляет 50,5 лет. Самому молодому - 30 лет, наибольший возраст среди претендентов – 74 года.

Среди выдвинутых кандидатов 33 женщины.

По специальностям: 22 инженера, 21 экономист, 21 педагог, 18 юристов, 15 работников аграрной сферы, пять врачей, два журналиста, три политолога, 23 – другие.

На места в сенате претендуют 36 работников коммерческих структур; 27 работников госорганизаций, предприятий и учреждений; 48 госслужащих, девять представителей общественных организаций, два пенсионера, трое временно не работающих.

В Казахстане продолжается процесс регистрации кандидатов в депутаты сената, который продлится до 24 декабря. Пока избирательными комиссиями зарегистрировано 49 кандидатов.