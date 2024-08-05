13 туш сайги и сотни рогов изъяли у браконьеров в Карагандинской области

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и КНБ Карагандинской области задержали браконьеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Группа состояла из жителей Шетского района и занималась истреблением сайги.

"Во время следственно-оперативных мероприятий проведено 22 обыска, в полицию доставлено 11 лиц. Изъято 328 рогов, 13 туш и более 200 килограммов разделанного мяса сайги, огнестрельное оружие с боеприпасами", – сообщил начальник ДП области Негмет Исмагулов.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Назначены экспертизы для установления нанесённого государству ущерба.