13 туш сайги и сотни рогов изъяли у браконьеров в Карагандинской области
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
61Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и КНБ Карагандинской области задержали браконьеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Группа состояла из жителей Шетского района и занималась истреблением сайги.
"Во время следственно-оперативных мероприятий проведено 22 обыска, в полицию доставлено 11 лиц. Изъято 328 рогов, 13 туш и более 200 килограммов разделанного мяса сайги, огнестрельное оружие с боеприпасами", – сообщил начальник ДП области Негмет Исмагулов.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Назначены экспертизы для установления нанесённого государству ущерба.
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