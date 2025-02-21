14 сёл удалось подключить к энергоснабжению в Шетском районе Карагандинской области. Ещё 13 населённых пунктов остаются без света, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказал аким района Мухит Мухтаров, власти принимают все необходимые меры для восстановления подачи электроэнергии.

"Для ремонтных работ привлечены местные специалисты. Из 27 сёл, в которые подаётся электричество от линии Шет Энерго, подключено 14. Работы продолжаются, и мы делаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение в оставшихся населённых пунктах. Что касается Шет Энерго, то будет проведена полная ревизия сетей. Для выявления аварийных участков привлечём аккредитованные компании. Всё это делается в рамках законодательства. Сейчас наша главная цель — не только оперативное восстановление, но и создание надёжной системы энергоснабжения, что обеспечит стабильность и комфорт для наших жителей", - отметил аким.