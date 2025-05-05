13 судей в Казахстане лишили права на повышение
В Казахстане из кадрового резерва на повышение исключили 13 судей.
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13 судей исключены из кадрового резерва на вышестоящие и руководящие должности в судебной системе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz
Решение принято в соответствии с пунктом 37 Правил формирования и организации работы с кадровым резервом на такие позиции, как председатели районных, областных и приравненных к ним судов, а также судьи и председатели коллегий Верховного Суда.
Исключение означает, что данные лица больше не рассматриваются в качестве претендентов на повышение, включая назначение на руководящие судейские посты.
Ознакомиться с полным списком исключённых судей, а также с актуальным списком кадрового резерва, можно по размещённым ссылкам на официальных источниках.
В конце апреля мы писали о громком приговоре в отношении судьи в Мангистау.
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