13 собак напали на мужчину и откусили ему часть ноги

Тринадцать собак напали на мужчину и откусили ему кусок ноги в Новосибирске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

35-летний Алексей приехал выкинуть бак с отходами, к нему подбежали около тринадцати собак и стали набрасываться с разных сторон. Один из дворовых псов прокусил Алексею ногу, оторвав кусок кожи. На крики мужчины прибежал человек, который помог отогнать бродячую свору. Алексея доставили в ближайшую больницу, где ему обработали и зашили рану, проставили уколы.



Как рассказала нам жена пострадавшего, вопрос с бродячими собаками в городе не решают, несмотря на многочисленные жалобы местных. Жители Новосибирска предлагают построить больше приютов: по их словам, желающих работать в учреждениях и помогать животным достаточно много. Ещё новосибирцы выдвигают требование усилить контроль за домашними питомцами и их хозяевами — увеличить штрафы за жестокое обращение с животными и их выброс на улицу.