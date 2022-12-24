13 новых школ появятся в Астане к следующему учебному году - аким

Фото: BaigeNews.kz

В Астане к следующему учебному году планируется построить ещё 13 школ. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

Он написал, что продолжает проводить личный приём граждан и 23 декабря в режиме онлайн принял ещё 25 семей. Аким обещает проводить приём граждан еженедельно.

"По ряду поступивших вопросов поручил специалистам выехать на место, сам также буду встречаться с жителями непосредственно на местах - в жилых массивах и районах города. К решению вопросов будем подходить не только на точечном уровне, но и на системном. Так как есть вопросы, которые, к примеру, касаются социальных объектов. Следовательно, будем больше строить учебных заведений, медцентров, доступного жилья. К следующему учебному году планируем построить ещё 13 школ, выделим госзаказ в частные детсады на 10 тысяч мест, также расширим сеть медицинских центров и т.д.", - написал аким.

В 2023 году планируется завершить строительство станции питьевой воды, газовых тепловых станций.

"Также уже сейчас будем планировать строительство и определять участки для будущих объектов инфраструктуры", - отметил аким.

Осенью предшественник Касымбека на посту акима столицы Алтай Кульгинов сообщил, что для строительства школ в Астане определили 102 земельных участка, расположенных во всех районах города, с учётом потребностей в социальных объектах.

С 2019 года в столице построили 45 школ на 93 тысячи мест в две смены.