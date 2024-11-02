13 новых школ сдадут в Жамбылской области до конца года

До конца года в Жамбылской области завершится строительство 13 новых объектов образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление информации и общественного развития акимата региона.

В области активно развивается образовательная инфраструктура, что подтверждается масштабным строительством и вводом в эксплуатацию новых школ. В последние годы в области наблюдается рост количества средних учебных заведений, что позволяет решать проблему нехватки ученических мест и нивелировать разницу между качеством образования в городах и селах.

В целом, на развитие сферы образования, в том числе строительство новых школ, в этом году в регионе выделено 319,2 миллиарда тенге.

Так, в начале учебного года в области сдали в эксплуатацию шесть новых школ, одна из которых – средняя школа в селе Сарыкемер Байзакского района на 600 мест, была построена в рамках национального проекта "Комфортная школа".

Стоит отметить, что в целом в рамках данного проекта по области было запланировано строительство 12 школ – в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском и Шуском районах, а также в городе Таразе.

Как отметили в управлении образования акимата области, на текущий год ведомством предусмотрены средства на строительство 41 объекта образования. До конца года ожидается завершение строительства 13 объектов образования.

В результате будут решены проблемы девяти школ с дефицитом ученических мест, четырех трехсменных, трех ветхих и двух аварийных школ. А в следующем году, по информации пресс-службы управления образования, ожидается ввод в эксплуатацию 22 объектов образования.