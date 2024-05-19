13 миллионов тенге собрал забег в поддержку детей с аутизмом в Астане

Свыше 2000 спортсменов-любителей приняли участие в благотворительном забеге "Run for autism" и после поддержали экоакцию "Таза Қазақстан. Астана - образец чистоты и порядка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Мероприятие "Run for autism" организовано при поддержке акимата города Астаны, корпоративного фонда "Болашак", городского филиала партии "Amanat" и других партнеров.

Профессиональные атлеты, бегуны-любители, особенные дети и их родители собрались ранним утром в столичном Триатлон парке. Забег прошел на четыре дистанции: от 1 км до 10 км.

Цель соревнования – привлечение внимания общественности к проблеме аутизма в стране и развитие массового спорта в столице.

"Я хочу попробовать себя, свои силы. Мы все должны осознавать ценность своего здоровья и заботиться о себе, чтобы жить здоровой и полноценной жизнью в любом возрасте. Пожилые люди из разных стран в возрасте 70, 80, 90 лет выполняют разные физические нагрузки вместе со всеми. И в Казахстане есть такие люди. Конечно, я хочу поддержать детей с аутизмом", — сказал 81-летний пенсионер Амангельды Дощанов.

После подведения итогов благотворительного соревнования "Run for Autism" все участники поддержали акцию "Таза Қазақстан". Они очистили дороги и окрестности маршрута забега от мусора, бумаги и других пластиковых изделий.

"Имя моего особенного ребенка-Амир Алпамыс, он пробежал 5 километров, а я-2,5 километра. Все прошло гладко. После мероприятия мы приняли участие в экоакции. Вместе с нашими детьми мы собрали бумагу и другие остатки от зрителей и спортсменов. Ребята с удовольствием нам помогли. Дети с аутизмом, другими ментальными расстройствами любят помогать взрослым. Мы часто говорим, что особенные дети могут быть полезны обществу, что они всегда готовы помочь. Сегодня вот после гонки ребята нам помогли. Настроение отличное", — поделилась впечатлениями родитель Алия Абдибайтова.

С благотворительного забега "Run for autism" было собрано около 13 млн тенге. По словам организаторов, эти средства будут направлены на открытие в детских садах кабинетов поддержки инклюзии для детей с аутизмом и другими ментальными расстройствами.

Отметим, что с начала апреля месяца в столице проходит экоакция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.